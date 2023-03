FC Emmen maakt seizoen af met Dick Lukkien

VOETBAL - FC Emmen maakt het seizoen af met trainer Dick Lukkien. Dat is de uitkomst van de evaluatie die de Drentse club maakte nadat zondag bekend werd dat de oefenmeester na zeven seizoenen FC Emmen in de zomer verruilt voor FC Groningen.

Technisch manager Mike Willems: "Na het aangekondigde vertrek van Dick hebben we de tijd genomen om één en ander op een rijtje te zetten. We hebben veelvuldig met Dick zelf gesproken en ook met de spelersgroep en diverse belanghebbenden binnen en buiten de club. Na deze gesprekken hebben wij geconstateerd dat er voldoende draagvlak is om met Dick het seizoen af te maken."