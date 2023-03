Scherpen alsnog in selectie Oranje na virusuitbraak

Het Nederlands elftal start de EK-kwalificatie morgen in het Stade de France in Saint-Denis, vlak bij Parijs, tegen de verliezend finalist van het WK. De aftrap is om 20.45 uur. Na dat duel gaat Koeman de samenstelling van zijn selectie opnieuw bekijken. Maandag neemt Oranje het in De Kuip op tegen Gibraltar.