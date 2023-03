Tot blijft bij Hurry-Up: ‘Ik wil graag de Nederlandse nationaliteit’

HANDBAL - Er werd door clubs uit binnen- en buitenland flink aan hem getrokken, maar de Kroatische doelman Boris Tot (25) blijft volgend seizoen voor Hurry-Up spelen. "Er groeit iets en dat moet groter worden."

Op de dag dat Tot een plekje heeft gekregen in het sterrenteam van de BENE-League heeft de goalie een nieuwe krabbel gezet. De handtekening houdt hem tenminste één seizoen in Zwartemeer. "Ik heb hier nog niet bereikt wat ik wil en dat is iets winnen. Dat blijft mijn doel", aldus Tot.

In 2019 kwam de Kroaat over uit Oostenrijk. In zijn eerste seizoen was hij nog reserve achter Sven Hemmes. Fitter en ingespeeld is Tot voor het tweede seizoen op rij verkozen tot beste doelman van de BENE-League.

Voor Oranje spelen?

"Ik wil graag de Nederlandse nationaliteit", legt Tot uit. "Ik blijf, waardoor ik straks vijf jaar in Nederland ben. Dan kom ik in aanmerking voor het paspoort. Misschien kan ik dan wel voor Oranje spelen. Dat is mijn droom."

Tot, die zelfs naar IJsland kon, voelt zich erg thuis bij Hurry-Up. "Ik voel me welkom in dit land. Het lijkt alsof de mensen altijd naar me lachen. Ik ben blij dat ik door te blijven iets terug kan doen."

Te veel wisselingen

Eerder verlengde Brent Riksten zijn aflopende contract bij de oranje-zwarten. De verbintenis van Patrick Miedema, die net als Tot in het sterrenteam van de BENE-League zit, loopt door. Tot besluit: "Ik hoop dat de club veel jongens kan behouden. Te veel wisselingen is niet goed, dan beginnen we weer op nul. Er groeit iets en dat moet groter worden."