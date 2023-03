Mike Willems: 'Spelers gaven de doorslag om door te gaan met Dick Lukkien'

"Ik vind dat niet zo gek. Als Dick naar Ajax zou zijn gegaan, in april of mei, dan is het niet zo raar. Maar nu is het half maart, staan we voor spannende weken in de competitie en hij gaat naar een rivaal én een concurrent op de ranglijst. We konden ons voorstellen dat dit wel wat teweeg zou brengen, waardoor we even uit de situatie zijn gestapt. Vervolgens hebben we met stakeholders binnen en buiten de club én uiteraard ook met Dick gesproken om te zien hoe hij er zelf in staat", aldus Mike Willems in Rood Wit op TV Drenthe