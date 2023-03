Dick Lukkien: 'Vervelend dat er mensen zijn die denken dat ik minder mijn best ga doen'

'Als je me kent dan weet je dat ik me met ziel en zaligheid geef'

De laatste dagen waren voor Lukkien vooral druk. "Ik heb heel veel goedbedoelde adviezen gekregen. Die heb ik voor kennisgeving aangenomen, want voor mezelf veranderde er niets. Als je me kent dan weet je dat ik me met ziel en zaligheid geef voor deze club. Dat heb ik vanaf juli 2016 gedaan en ik ga er alles aan doen om Emmen in de eredivisie te houden, met mijn collega's, spelers en alle anderen die deze club een warm hart toedragen. Men hoeft zich dus absoluut geen zorgen te maken over mijn inzet."

'Dan zeg je iets over mij'

"Het meest vervelende is dat er mensen zijn die denken dat ik minder mijn best zal doen. Dan zeg je iets over mij, terwijl ik me een enorm loyale en toegewijde trainer vind. Maar goed, dat zijn meningen en die kun je ook niet wegnemen", aldus Lukkien in Rood Wit op TV Drenthe

Oefenduel tegen PEC Zwolle

Vanochtend werd er dus een vette streep gezet onder de onrust van de afgelopen dagen en is de focus weer volledig gericht op de wedstrijd tegen Cambuur volgende week, al speelt Emmen morgen (vrijdag) eerst nog een oefenduel tegen PEC Zwolle, de koploper in de Keuken Kampioen Divisie. In dat duel (aanvang 14.00 uur, vrij toegankelijk voor publiek) zal Lukkien starten met de steeds fitter wordende Lorenzo Burnet en Ahmed El Messaoudi.

Ook zal proefspeler Rodney Kongolo beginnen. De oud-jeugdspeler van Manchester City, die in de eredivisie uitkwam voor SC Heerenveen, is een mogelijke aanwinst voor volgend seizoen.