Beachvolleybalster Katja Stam met partner Raïsa Schoon eenvoudig door in Mexico

BEACHVOLLEYBAL - Zonder al te veel moeite hebben Katja Stam uit Klijndijk en haar beachpartner Raïsa Schoon zich verzekerd van de knock-outfase bij het Elite 16-toernooi in het Mexicaanse Tepic.

Ze wonnen hun eerste twee wedstrijden in de poulefase zonder setverlies. Het duo staat tweede op de wereldranglijst en won eerder dit jaar al het Elite 16-toernooi in Doha.

In de openingspartij speelden de Nederlanders tegen het Canadese duo Pavan/Bukovec. In de eerste set stonden Stam en Schoon de gehele set voor en wonnen ze ruim met 21-13. Bij de tweede set kwamen de Nederlandse vrouwen aan het begin achter te staan, maar door slordigheden bij de Canadezen trokken ze ook deze set naar zich toe (21-18).

In de tweede poulewedstrijd was het Letse koppel Graudina/Samoilova niet opgewassen tegen het Nederlandse team. In deze wedstrijd wonnen Stam en Schoon de sets met 21-17 en 21-15. Bij de laatste poulewedstrijd tegen de Italianen Gottardi en Menegatii wordt er gestreden om de groepswinst.