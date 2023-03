Programma zaterdagvoetbal

VOETBAL - De zaterdagvoetballers komen vandaag weer in actie. Bekijk hier tegen welk team je favoriete amateurploeg vanmiddag in actie komt.

Ook staat er vanavond een camera bij de topper in de zondag 3e klasse D tussen Sweel en SC Erica. De wedstrijd in Zweeloo begint om 19:30 uur en Sweel is de enige ploeg in Drenthe die dit seizoen nog niet heeft verloren. SC Erica staat vierde en heeft vijf punten minder dan koploper Sweel.