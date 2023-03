DZOH verslaat Noordscheschut met man minder

VOETBAL - DZOH deed vanmiddag uitstekende zaken door Noordscheschut met 3-2 te verslaan. De Schutters verspeelden in eigen huis een 2-0 voorsprong. Op dat moment speelden de gasten al met een man minder na een rode kaart van Tim Aasman.

Door de overwinning passeert DZOH Noordscheschut op de ranglijst. Beide teams zijn middenmoters in de 1e klasse E. DZOH heeft 25 punten uit 19 wedstrijden. Noordscheschut heeft één punt minder, maar ook één wedstrijd minder gespeeld.

Na een kwartier spelen was het wel raak. Bjorn Schonewille reageerde attent, zette goed door en passeerde doelman Diederik Bangma (1-0).

De Emmenaren gingen met een man minder wel beter spelen en na een half uur had Tom Hiemstra de gelijkmaker op zijn hoofd, maar de aanvaller kon de bal niet het goede zetje geven.

Twee minuten later keek DZOH tegen een 2-0 achterstand aan. Een corner van Ramon Brakel werd gedragen door de wind en door Robin Sikken binnen gekopt en leek de wedstrijd vroegtijdig beslist.

Daar dachten de gasten anders over, want nog geen twee minuten later maakte Bjørn Jansen de wedstrijd weer spannend. Jansen reageerde attent en kon een voorzet van Max Heijnen binnen schieten (2-1).