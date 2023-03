HZVV blijft hekkensluiter in Vierde Divisie ondanks gelijkspel

Afgelopen dinsdag ging HZVV nog schlemielig onderuit tegen DETO met 1-0. Het doelpunt viel toen vlak voor tijd. Dat bleef vanmiddag HZVV bespaard, maar het kon zelf ook niet scoren. De beste kansen in de eerste helft was voor Apeldoorn, zo had Cem Köse de 1-0 voor het inschieten, maar hij miste. In de tweede helft waren de kansen schaarser en kon HZVV een puntje bijschrijven,