Vroege en gevoelige knock-out voor Drenthina

Niet eerder verloor Drenthina dit seizoen in eigen huis. Met concurrent Velocitas 1897 vanmiddag op bezoek waren de Emmenaren die status al na 23 minuten kwijt: 0-3.

Na goals van Bart Steenbergen en twee keer Fabian de Vries had de scheidsrechter in Emmen al kunnen affluiten. In het uur dat volgde op het drassige veld van de thuisploeg kwam de voorsprong van achtervolger Velocitas 1897 geen moment in gevaar.

Rentree Thom Alders

"Dit is ons op bezoek bij Achilles 1894 ook overkomen. Ook toen konden we de koppositie pakken en verkrampten we", aldus trainer/coach Robert Oosting van kampioenskandidaat Drenthina. "In de rust heb ik wel wat proberen om te zetten, maar echte kansen kwamen pas vlak voor het eindsignaal."

Al in de eerste helft bracht Oosting Thom Alders in. Na een vervelende rugblessure keerde de nummer tien van de groen-witten met de concurrent op bezoek terug in de hoofdmacht. Even voor het eind gunde de trainer/coach van de thuisploeg tiener Niels Gernaat zijn debuut.

32, 32 en 30 punten