Alcides verliest weer onnodig en gelooft niet meer in directe handhaving: 'Alles zit tegen'

VOETBAL - Het is Alcides niet gelukt om goede zaken te doen in de strijd tegen degradatie in de Vierde Divisie A Zondag. Het kwam tegen Heino nog wel op voorsprong, het kreeg zelfs kansen op 2-0, maar stond uiteindelijk weer met lege handen. Heino won met 2-1 Trainer Wilko Niemer gelooft niet meer in directe handhaving in de Vierde Divisie. "Alles zit tegen dit seizoen."

Door de nederlaag blijft Alcides op de ranglijst steken op de 15e plaats met 14 punten. Het verschil met nummer 12, die plek betekent directe handhaving, is nu 11 punten. Dat verschil ga je met zeven duels te gaan niet meer goedmaken", aldus Niemer. Plek 14 is nog wel binnen handbereik. Velsen staat op die plek en heeft nu 15 punten.

Prachtige volley

Alcides begon goed aan de wedstrijd en kwam op voorsprong door een prachtige volley van de Oekraïner Rostyslav Kalinin. Daarna had Alcides de eerste helft goed onder controle. "We hebben de paal geraakt, en andere grote kansen die we echt moesten afmaken", zegt Niemer. Toch bleef het 1-0, ook in het eerste kwartier in de tweede helft.

Toch kwam Heino langszij in de 63ste minuut. "Bij die treffer leek voorafgaand een overtreding te zijn gemaakt door Heino. Niemer: "Dat is zuur dat die treffer toch wordt goedgekeurd." Een paar minuten later was het 2-1 via Aron Wierenga, die ook de gelijkmaker maakte.

'Het tekent dit seizoen'