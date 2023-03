Voetbalhumor in De Krim: 'Scooters hier parkeren!'

VOETBAL - Humor in De Krim vanmiddag, waar DKB'44 een speciale boodschap had voor het publiek dat vanmiddag kwam voor het thuisduel tegen vv Veenhuizen. De Overijsselse club maakte een speciaal bordje voor de scooterrijders.

DKB'44 won de confrontatie met Veenhuizen overigens met 4-1 waardoor de Drentse club in de gevarenzone blijft van de 3e klasse D, waarin ZZVV vanmiddag goede zaken deed in de titelstrijd. De club uit Zuidwolde won zelf met 3-1 van Hollandscheveld en zag achtervolger FC Klazienaveen op eigen veld verliezen van De Weide (0-1). Het gat tussen de nummers 1 en 2 in deze klasse is daardoor 5 punten, met nog acht wedstrijden te spelen.