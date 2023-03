Sudosa-Desto verliest, maar 'maakt er thuis nog één keer een feestje van'

Genoeg ingrediënten voor een mooie volleybalavond in Assen. Dat voelde ook trainer Erwin Sikkema. "We gaan er gewoon nog één keer een feestje van maken", zei hij voor aanvang tegen zijn speelsters.

Ook in de tweede set deinsden de dames van Sudosa niet terug voor het team uit Borne. Er werden veel rally's gespeeld en het ging nek-aan-nek. De dames uit Assen verdedigden sterk, waardoor Apollo 8 moeite had met punten scoren.

De sterke verdedigen, gecombineerd met tactische aanvallen van Daphne Kruis hielden Sudosa-Desto ook in de tweede set lang in de race. Toch trokken de dames uit Borne met 25-23 aan het langste eind.

De laatste set stond ook in het teken van het afscheid van Boer, Zandstra en Benninga. Zij verlieten na een paar mooie acties onder luid applaus het veld. Toch bleek hun inzet niet genoeg, want Sudosa-Desto ging strijdend ten onder

De laatste set betekende ook de laatste speelminuten voor de drie dames. Zij verlieten met luid applaus het veld, nadat ze alle drie nog een mooie actie in het veld lieten zien. Toch bleken acties ook in de vijfde set net niet genoeg. Sudosa-Desto ging strijdend ten onder en verloor met 13-15. Maar één doel was bereikt, zei Danique Hamming toen ze na de wedstrijd het woord nam. "We hebben er vanavond zeker een feestje van gemaakt."