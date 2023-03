Winnend ACV in topvorm naar absolute kraker

VOETBAL - Een samenvatting van een kwartier zou nog niet genoeg zijn om alle noemenswaardige momenten van de topper tussen ACV en Barendrecht, in de Derde Divisie, te kunnen laten zien. Het publiek in Assen zag vanmiddag een heerlijke pot voetbal, met ACV als terechte winnaar: 3-2.

Door die zege blijft de formatie van trainer Ruud Jalving niet alleen voor de zeventiende keer op rij ongeslagen, maar ook medekoploper in de Derde Divisie. Net als GVVV heeft ACV 53 punten uit 26 van de 34 duels. Barendrecht staat op zes punten achterstand. Volgende week wacht in Veenendaal de strijd om de eenzame koppositie wanneer GVVV en ACV tegenover elkaar staan.

ACV startte sterk tegen Barendrecht, maar vergat het overwicht in doelpunten uit te drukken. Kansen op de 1-0 waren er voldoende, bovendien claimde de thuisclub al na twee minuten een strafschop toen Justin Mulder tegen het kunstgras werd gewerkt. Lars Dijk, Giovanni Zwikstra, Gijs Jasper en Niels Grevink hadden vervolgens de openingstreffer op hun schoen, maar het was Barendrecht-middenvelder Niels Vorthoren die die goal na 25 minuten maakte. Voor ACV, dat wel. Uit een corner passeerde hij koppend zijn eigen doelman.

Nadat Grevink dichtbij de 0-2 was en Barendrecht via Robbert Olijfveld dichtbij de gelijkmaker, kopieerde Tapmahoe Sopacua het werk van Vorthoren. Ook uit een corner knikte de ACV-verdediger de bal keurig in de (eigen) goal: 1-1.

De beste fase van ACV zag het publiek in het eerste kwartier na rust. Barendrecht werd van het veld geblazen, alleen vergat de thuisclub één ding: het duel op slot gooien. De 3-1 viel wel snel trouwens. Sopacua schoot fraai raak (en nu wel in het goede doel), maar daarna verzuimden Zwikstra en Strijker de klus te klaren. Barendrecht mocht nog hopen en kreeg in de negentigste minuut een strafschop na een overtreding van invaller Jaap van Dijken op Marouane Bakour. Joey Jongman schoot de penalty binnen, waarna de bezoekers op jacht gingen naar meer. Maar dat punt kwam er niet, al was Barendrecht er nog wel twee keer dichtbij.