Na nederlaag moet E&O hopen op sluiproute naar eredivisie

Door een thuisnederlaag tegen runner-up Fortissimo, blijft eerste divisionist E&O in de promotiestrijd op gepaste afstand van de belangrijkste kandidaat: 25-29 (9-13). In Emmen hopen ze op een sluiproute.

Bij 6-3 en 8-7 had E&O nog het betere van het spel. Vlak voor rust kantelde Fortissimo, de nummer twee in de eerste divisie, de partij.

"Na een goede start gaan we heel behouden spelen. Ook lopen we niet terug. Dat wordt meteen afgestarft", legt trainer/coach van E&O Henrik Bergholt uit.

In de tweede helft liepen de gasten uit Cothen uit (10-17). Pas toen Bergholt topscorer van Fortissimo Amy Oostveen, vanavond goed voor twaalf goals, geen bal meer gunde kwamen de groen-witten dichterbij.

Na 20-23 wist de thuisploeg niet door te drukken. "Ups en downs blijven komen bij talenten. Dat moet ik accepteren", vervolgt Bergholt. "Er wordt veel gepraat. We willen graag promoveren. De club ook."

Met nog zes speelrondes te gaan is het gat tussen E&O en voornaamste promotiekandidaat Fortissimo groot: zeven punten. Al lijkt laatstgenoemd team niet omhoog te willen. Dan zal de bond op zoek gaan naar een andere geïnteresseerde en moeten de Emmenaren MHV'81 inhalen. De concurrent uit Noord-Brabant heeft twee punten meer dan E&O.

"Op papier blijven we kans maken op promotie en daar gaan we voor. Het zou voor de uitstraling van de club goed zijn om weer op het hoogste niveau van Nederland uit te komen. We zien mogelijkheden", besluit Bergholt. Tegen Fortissimo zag hij Alysa Korterink zeven keer scoren.