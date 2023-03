Hurry Up pakt in extremis een punt tegen Volendam: 34-34

HANDBAL - Hurry-Up heeft in de HandbalNL League in extremis gelijkgespeeld tegen Volendam. in de slotseconden maakte Patrick Miedema 34-34. Daarmee pakten de oranjehemden uit Zwartemeer een zwaarbevochten punt mee naar huis. "In Volendam hebben ze nu een enorme kater, maar wij zijn blij", aldus trainer Joop Fiege.