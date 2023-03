Stam en Schoon uitgeschakeld op Elite16-toernooi in Mexico

In de tweede set nam het Braziliaanse duo het initiatief. Ana Patrícia en Duda pakten in de beginfase een 4-1 voorsprong en gaven de leiding niet meer weg: 21-18. Ook in de derde set grepen de Brazilianen de leiding in de beginfase en liepen uit naar 7-4. Stam en Schoon kwamen nog terug tot 9-9, maar de Brazilianen gingen er uiteindelijk met de winst vandoor: 16-14.