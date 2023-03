FC Klazienaveen opnieuw onderuit, ZZVV profiteert en Jeroen van den Berg sloopt CSVC

VOETBAL - In de 3e klasse D zaterdag heeft ZZVV de leiding steviger in handen genomen. De club uit Zuidwolde won zelf met 3-1 van Hollandscheveld en kreeg ook nog eens hulp van De Weide, dat met 0-1 te sterk was voor FC Klazienaveen.

Door die resultaten is het gat tussen ZZVV en Klazienaveen vijf punten en dat met nog acht duels voor de boeg. De Weide, dat vorig seizoen degradeerde uit de 2e klasse, lijkt door de vierde zege op rij in vorm te raken richting een mogelijke periodetitel. Met zes punten uit twee duels is de Hoogeveense club in ieder geval goed aan de 3e periode begonnen. Hoogeveen, dat met 0-5 won van HSC, heeft ook zes uit twee en datzelfde geldt voor Vitesse'63. De club uit Koekange won met 6-2 van hekkensluiter CSVC.

Van Dijk met nummertje 27 en 28

Wie anders dan Jovanni van Dijk nam ZZVV bij de hand op eigen veld tegen degradatiekandidaat vv Hollandscheveld. Met twee treffers had hij een groot aandeel in de 3-1 zege. Ook Max Bosscher scoorde voor de thuisclub, terwijl Luuk van Eck doel trof voor de bezoekers.

Voor Van Dijk waren het doelpunten nummer 27 en 28 van het seizoen. Met dat aantal is de aanvaller nog altijd Drents topschutter van het seizoen.

De Weide verslaat negental FC Klazienaveen

De Weide hielp ZZVV dus door FC Klazienaveen, de nummer 2 in de 3e klasse D, de tweede nederlaag in zeven dagen tijd te bezorgen. Nadat vorige week Hoogeveen met liefst 6-1 won was gistermiddag de andere Hoogeveense club met 0-1 te sterk.

De enige treffer liet lang op zich wachten. Vijf minuten voor tijd werd Julian Blankestijn de matchwinner voor de formatie van trainer Patrick Beek, die vorig seizoen nog op de bank zat bij FC Klazienaveen. De Weide sloeg toe nadat de thuisclub al twee spelers met rood zag vertrekken. Brinks kreeg op slag van rust rood en halverwege de tweede helft moest ook Habing (na twee keer geel) inrukken, waarna de gasten dus uiteindelijk profiteerden.

Ook na het laatste fluitsignaal werd het nog ongezellig, nadat er gespuugd zou zijn door een speler van De Weide (die overigens zelf beweerde te zijn gespuugd door iemand van FC Klazienaveen).

De Jeroen van den Berg-show in Koekange

Vitesse'63-spits Jeroen van den Berg beleefde een heerlijke middag. Tegen CSVC was de 30-jarige verantwoordelijk voor alle zes goals. Vitesse'63 won met 6-2 en deed daarmee goede zaken in de strijd om de derde en laatste periodetitel.

Vorige week, tegen Veenhuizen (1-4 zege), scoorde Van den Berg ook al drie keer. Zijn seizoenstotaal staat nu op 18 treffers.