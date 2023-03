Nieuw Buinen wint emotioneel duel van SVV'04

VOETBAL - Nieuw Buinen won vanmiddag in de spannende derde klasse D met 1-0 van SVV'04. De wedstrijd was extra beladen na het overlijden van Nieuw Buinen-speler Sten Klok.

Door de nederlaag verzuimde SVV'04 naast koploper Sweel te komen. Die ploeg kwam dit weekend niet in actie. De club uit Schoonebeek heeft drie punten minder dan het team uit Zweeloo. Twedo won vanmiddag wel en komt naast Sweel, maar heeft een wedstrijd meer gespeeld. Nieuw Buinen blijft elfde.

Indrukwekkend

De wedstrijd werd vooraf gegaan met een indrukwekkende minuut stilte in verband met het overlijden van Nieuw Buinen-speler Sten Klok. De 21-jarige speler overleed aan de gevolgen van kanker.

De thuisploeg kreeg het eerste kansje van de wedstrijd, maar SVV'04-doelman Wiljo Wesseling kon het schot van een meter of zestien keren. SVV'04 - dat als koploper de winterstop in ging, maar na de winterbreak nog niet wist te winnen - had het vooral lastig op het hobbelige veld.

Leon Bodde scoort

Nieuw Buinen is juist wel aan een goede serie bezig, acht punten uit de laatste vier wedstrijden, en kwam na 27 minuten dan ook op voorsprong. Matthijs Landman trapte over de bal, waarna Mike Schipper voor kon geven en Leon Bodde de 1-0 binnentikte.

SVV'04 begon beter aan de tweede helft. De gasten zetten meer druk en kregen een aantal goede kansen. Rick Piek testte de kwaliteit van de lat en Bart Moes miste twee goede kansen op de gelijkmaker. Nieuw Buinen beperkte zich voornamelijk tot verdedigen.

Ondanks het overwicht en de kansen die de gasten kregen, werd er in de tweede helft niet meer gescoord. Zo won de thuisploeg het bewogen duel met het kleinste verschil.

Zware week

Bodde was namens de nummer elf van de competitie uiteraard erg blij met de overwinning: "Het was een zware week, maar we hebben het goed opgepakt met z'n allen. Dit geeft wel een extra boost om te scoren. De punten waren ook hard nodig."