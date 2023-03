Hoogeveen-trainer Haak rekent zich na herovering koppositie niet rijk

Al na zes minuten stond Hoogeveen na goals van Menno Heerkes en Alex Blekkink op 2-0. "Een furieuze start van ons. Dat was dikke prima", opent Haak complimenteus. "Maar daarna hebben we te lang achter de bal aangelopen."

Na de aansluitingstreffer van Alphense Boys bracht Louis Vijfhuizen van Hoogeveen vlak voor rust de marge weer op twee. "Ook dat is een kwaliteit", beaamt de kritische trainer/coach van Hoogeveen. "In de tweede helft spelen we heel stabiel. Eigenlijk geven we niets weg. Wel moeten we in het slot, wanneer Alphense Boys meer risico neemt, vaker scoren."