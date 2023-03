Frustratie VKW bij Velsen: ‘Assistent zet de hele wedstrijd op de kop’

Door bij concurrent RKVV Velsen te verliezen (3-1) raakt de nacompetitie van de vierde divisie uit zicht voor hekkensluiter VKW. In Noord-Holland eiste de neutrale grensrechter in de spannende slotfase de hoofdrol op.

In minuut tachtig mocht een aanvaller van RKVV Velsen bij 1-1 alleen op het doel van VKW af. "Terwijl iedereen zag dat hij buitenspel stond. Behalve de assistent. Het leek wel of hij in gedachten was. Het gebeurde allemaal vlak voor onze dug-out", aldus trainer/coach van de ploeg uit Westerbok Bernd van Bolhuis.

Wel een meter of drie

Na het discutabele moment volgde de 2-1 en vlak voor tijd ook de 3-1 van RKVV Velsen. "Zelfs het thuispubliek zag dat het buitenspel was. Ik denk wel een meter of drie, maar hij mocht gewoon door. De assistent zet de hele wedstrijd op de kop."

In Noord-Holland troffen de nummers veertien en zestien van de vierde divisie elkaar. VKW-routinier Anjo Willems zette de gasten in de eerste helft nog op voorsprong. Bij 1-1 gingen beide teams naar binnen. Van Bolhuis over het begin van de tweede helft: "Wij komen heel goed uit de kleedkamer."

Omhaal van Oosterhof

Wouter Baardink, weer Willems en Ynse Oosterhof met een omhaal waren dichtbij de 1-2. "Nog voor het veelbesproken moment moeten we op voorsprong komen. Er moet er minimaal eentje in. Dat kunnen we onszelf kwalijk nemen. Dit was een heel belangrijke pot en nu wordt de kans op nacompetitie steeds kleiner", besluit Van Bolhuis.