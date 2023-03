Beloning GOMOS tegen koploper: ‘Allemaal erg prettig’

VOETBAL - Het is GOMOS vanmiddag in de eerste klasse E gelukt het pootje van koploper TVC'28 te lichten: 1-0. Door de knappe thuisoverwinning houdt de ploeg uit Norg degradatiekandidaten op afstand.

Met de lijstaanvoerder uit Tubbergen op bezoek maakte Ivo Drenth de eerste en enige van de partij. "De jongens zijn ieder duel aangegaan en hebben tot de laatste seconden gestreden", aldus trainer/coach van GOMOS Martin Drent. "TVC is een heel goede ploeg, maar dat zijn wij ook. Dat hebben we dit seizoen niet altijd laten zien, maar vandaag wel."

GOMOS, dat met 22 punten op plaats zeven staat, blijft belagers voor. "Veel ploegen kunnen nog bij de onderste vier eindigen. Wij ook. Maar door drie punten te pakken blijven we in de middenmoot. Allemaal erg prettig", besluit Drent.

Ook Emmen wist vanmiddag te winnen. In en tegen Dalfsen werd het door doelpunten van Lars Slagter en Bjorn Plaggenborg 0-2 voor de formatie van Kevin Waalderbos. Zo gaat Emmen op de ranglijst over Rolder Boys heen en bezetten de wit-roden met zeventien punten plaats elf.

Waar hekkensluiter Germanicus door een te nat veld in Coevorden niet in actie kwam, trok provinciegenoot Roden in eigen huis overtuigend aan het langste eind. Net als GOMOS en Emmen hielden de zwart-witten de nul. Door goals van Hugo Steenbergen, Nick ter Arkel en Robin van der Tuin werd het tegen GVAV-Rapiditas liefst 3-0 voor Roden.