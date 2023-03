Vitesse'63-spits Van den Berg bescheiden na zes goals: 'Handhaving is veel belangrijker'

VOETBAL - Vitesse'63-speler Jeroen van den Berg beleefde gisteren een heerlijke middag. Tegen CSVC was de 30-jarige aanvaller van de club uit Koekange verantwoordelijk voor de complete productie van de thuisclub, die met 6-2 won. Door die zege deed Vitesse'63 goede zaken in de strijd om de derde en laatste periodetitel.

"Eerlijk gezegd was het voor ons vooral weer een belangrijke overwinning in de strijd tegen degradatie", aldus de goalgetter die vorige week ook al drie keer scoorde in de met 1-4 gewonnen wedstrijd bij vv Veenhuizen. Ondanks twee zeges op rij is Vitesse'63 allesbehalve uit de zorgen. De huidige 11e plaats in de 3e klasse D betekent aan het einde van het seizoen nacompetitie.