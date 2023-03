Maike van der Duin sprint na Ronde van Drenthe ook naar podium in Gent-Wevelgem

WIELRENNEN - Maike van der Duin (21) uit Assen is vanmiddag als derde gefinisht in Gent-Wevelgem. De zege ging na een monstersolo naar de Zwitserse Marlen Reusser die onderweg zelfs nog even verkeerd reed. Reusser kwam met een voorsprong van 2 minuten en 42 seconden over de streep.