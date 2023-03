Joirs Wouda (17) uit Drouwen wint meteen bij internationaal debuut in Exloo

Hij begon zijn wedstrijd vrijdag sterk met een zege in de dressuurproef. Ook op zijn favoriete onderdeel de marathon was hij zaterdag de beste, ondanks de kletsnatte omstandigheden. Bij de afsluitende vaardigheidsproef werd hij gisteren tweede.

Wouda maakt dit seizoen z'n internationale debuut en komt uit in de twee-sterren-rubriek. "De drie-sterren-wedstrijden zijn het allerhoogste niveau. Om daar in te komen moet ik eerst drie wedstrijden op dit niveau uitrijden. Daarom kon ik ook niet al te veel risico nemen in Exloo."

Over drie weken staat de volgende wedstrijd alweer voor de deur. Dan rijdt Wouda zijn vierspan op het Hippisch Centrum Peelbergen in het Limburgse Kronenberg. Op 16 juni is het Nederlands kampioenschap in Hellendoorn. Dan start Wouda wel tussen concurrenten van het hoogste niveau.