FC Emmen Podcast #29: 'Mensen die de internationals niet begrijpen, hebben zelf de keuze nooit gehad'

De wedstrijd der wedstrijden! Zo mag je het duel van FC Emmen tegen Cambuur komende zaterdag omschrijven. Uiteraard staat ook de 29e FC Emmen Podcast geheel in het teken van de degradatiekraker in Leeuwarden. Is er op voorhand een favoriet aan te wijzen én hoe reageren de mannen van Lukkien op diens aangekondigde vertrek en de nasleep ervan?

Want na een onrustige week moet de knop vanaf morgen volledig om. "Het heeft wel wat lang geduurd hoor, voordat de clubleiding met een statement kwam omtrent Lukkien", vindt Theo ten Caat. "Ik heb begrepen dat ook sponsors en supporters een stem hadden. Dat vind ik onbegrijpelijk."

'Eerst naar de supporters, dan naar de familie'

De oud-prof van onder andere FC Twente, Vitesse, FC Groningen en Aberdeen gaat ook in op de kritiek van enkele supporters, die zich storen aan de spelers na afloop van een wedstrijd. Volgens hen duurt het veel te lang voordat de spelers de fans bedanken, omdat ze eerst uitgebreid hun hart luchten bij de familie. "Dat is toch allemaal niet zo moeilijk. Daar maak je afspraken over en daar heb je je vervolgens aan te houden", vindt Ten Caat. "Misschien moeten ze eerst de fans bedanken en dan naar de familie."

Clubwatcher Niels Dijkhuizen kan zich in dat laatste wel vinden, maar is vooral van mening dat het ook niet verkeerd is om af en toe teleurstelling te tonen in plaats van te zwaaien en klappen naar het publiek. "Daar zou ik als supporter denk ik vrede mee hebben na een nederlaag."

'Cambuur is de grote favoriet'

Volgens Dick Heuvelman is Cambuur de favoriet komende zaterdag. "Ze zijn thuis echt heel goed, mede door de goede aankopen in de winter. In die transferperiode hebben ze Emmen echt afgetroefd. Bijkomend nadeel is dat Miguel Araujo, Jeremy Antonisse en Richairo Zivkovic pas donderdag terugkeren van hun interlandverplichtingen."

Een aantal voetbalvolgers begrijpt niet dat Antonisse en Zivkovic de voorkeur hebben gegeven aan een megatrip naar onder andere Curaçao, waar morgen de confrontatie tegen wereldkampioen Argentinië wacht. Ook Dick Lukkien hoopte dat zijn aanvallers in Emmen zouden blijven, maar besefte dat de keuze bij de spelers lag. "Ik snap die spelers volkomen. Mensen die dat niet doen, hebben de keuze om international te zijn nimmer gehad", aldus Ten Caat.