'De charme is tot aan je nek in de blubber staan'

Tot aan de lente komt RTV Drenthe iedere dinsdagmiddag met de Onze Club Podcast. Een audioshow over amateurvoetbal in Drenthe én het gelijknamige tv-programma van de provinciale omroep. Van de Pupil van de Week tot de 'Zaagmans' uit de fraaie vierde klasse, alles komt voorbij. Ook hoor je vermakelijke fragmenten uit Onze Club en natuurlijk het laatste nieuws.

De gast in de elfde Onze Club Podcast is doelverdediger Morten Otto. De 33-jarige ballenvanger van Achilles 1894 hangt na dit seizoen de keeperhandschoenen aan de wilgen, maar niet voordat hij met zijn teamgenoten een gooi doen naar het kampioenschap in de zaterdag tweede klasse K. Een spannende competitie, waarin de Assenaren met vier andere clubs in een titelstrijd zijn verwikkeld.