Makkelijke bekeravond voor Hurry-Up, rentree Boonstra

HANDBAL - Zonder enige problemen heeft Hurry-Up zich vanavond geplaatst voor de halve finale van de beker. In eigen huis werd competitiegenoot Tachos met 35-26 aan de kant gezet.

Alleen in de openingsfase konden de gasten uit Waalwijk mee (8-7). Nog voor rust nam Hurry-Up, waar Patrick Miedema een uur lang op de bank bleef, afstand: 17-11.

Even voor het einde van de eerste helft kwam Sjoerd Boonstra (foto) binnen de lijnen. De cirkelspeler uit Emmen kreeg applaus van het thuispubliek, want na drie maanden blessureleed maakte hij in de kwartfinale zijn rentree voor de Zwartemeerders.