In Panningen kan Hurry-Up zich voor bekerfinale plaatsen

Op donderdagavond 13 april strijden Bevo en Hurry-Up om een plekje in de eindstrijd. De wedstrijd in Panningen begint om 20.00 uur.

"Jammer dat we uit spelen", is de eerste reactie van trainer/coach Joop Fiege. "Al willen alle ploegen in deze fase natuurlijk het liefst thuis spelen. De tegenstander maakt niet uit, want in de halve finale is iedere tegenstander lastig."