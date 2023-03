Weering en Tubben rijden komend seizoen samen in Dutch Supercar Challenge

De Dutch Supercar Challenge bestaat komend seizoen uit acht raceweekenden verdeeld over Assen, Spa, Zolder en de Red Bull Ring in Oostenrijk. De openingsrace staat gepland in het weekend van 15 en 16 april op het circuit van Zandvoort.

Vorig jaar oktober won Weering drie races voor het einde van het seizoen de Europese titel in de Lamborghini Supertrofeo. Later werd hij tweede in de strijd om de wereldtitel in deze klasse.