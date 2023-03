Elmar Reinders raast door het Vlaamse voorjaar voor Team Jayco Alula

WIELRENNEN - In drie weken tijd rijdt Elmar Reinders (31) uit Assen alle zeven voorjaarskoersen in Vlaanderen: van De Panne tot aan Parijs-Roubaix. Sinds afgelopen zomer verdedigt hij de kleuren van de Australische WorldTourploeg Jayco-Alula. Hij heeft het prima naar z'n zin op het allerhoogste niveau ter wereld.

"Als je de kans krijgt om op dit niveau te fietsen dan kun je alle koersen rijden waar je altijd van droomt", reageert Reinders. "Het niveau van de hele ploeg is hoger. We doen mee om de zeges. Dat is een hele andere mindset dan wanneer je in een kleine ploeg rijdt en denkt: we gaan met z'n allen meespringen en als we in beeld rijden is het goed."

Sprinter Dylan Groenewegen

Afgelopen zomer kreeg Reinders een telefoontje van sprinter Dylan Groenewegen met de vraag of hij belangstelling had om hem te ondersteunen tijdens de sprint. En dat terwijl Reinders bijna al bij een andere WorldTour-ploeg had getekend. Op de valreep koos Reinders voor de ploeg uit Australië.

Vroege vlucht

Afgelopen zondag tijdens de kletsnatte en steenkoude editie van Gent-Wevelgem was de 31-jarige Drent mee in de vroege vlucht. Tot 55 kilometer voor de streep bleef de kopgroep uit de greep van het peloton.

"Het is ook een beetje je mindset. Als je denkt: ik ga ervoor, dan moet je er ook voor gaan. Dan moet je niet denken ik heb vijftig procent kans. Dan moet je er vol voor gaan en als je niet meezit dan heb je pech."

"Hij kan goed wringen"

Tristan Hoffman is tijdens Dwars door Vlaanderen de ploegleider van Team Jayco Alula. Hij won de koers zelf twee keer en herkent de kwaliteiten van Reinders.

"Hij weet hoe hij in het peloton moet rijden en is niet bang. Hij kan zich er goed tussen wringen en heeft al mooie dingen laten zien. Daarnaast is hij belangrijk voor Dylan Groenewegen bij het aantrekken van de sprint".

Knechten

Bij Dwars door Vlaanderen is Groenewegen er niet en is de Australische sprinter Michael Matthews de man die in de finale afgeleverd moet worden. Hij won onder meer vier Tour-etappes. Reinders voelt zich in Vlaanderen als een vis in het water als knecht.

"Het is wel een rol die me goed ligt. Ik ben vrij handig in positioneren en in het peloton rijden en dat is in deze koersen heel belangrijk."

"Oog voor detail"

Z'n Australische ploeggenoot Luke Durbridge heeft dezelfde rol. Hij rijdt al twaalf jaar voor de ploeg en kan het goed vinden met de 31-jarige Drent.

"Ik hou heel er van zijn rust rond de wedstrijden en hij heeft oog voor detail. Hij kent alle parcoursen goed en hij houdt er ook van om bezig te zijn met zijn materiaal, zoals bijvoorbeeld de bandendruk. Hij is heel precies als het om het fietsen gaat en dat is heel goed."