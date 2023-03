Hoop op Darfalou groeit bij FC Emmen: 'Het is aan de trainer'

VOETBAL - Fris, enthousiast en vol overtuiging werkte Oussama Darfalou de donderdagtraining af bij FC Emmen. Eindelijk maakt hij weer deel uit van de hoofdmacht, nadat hij eind januari met een hamstringblessure in de lappenmand verdween. Dat hij er zaterdag bij is in Leeuwarden is vrijwel zeker, maar hoelang hij kan spelen is voor iedereen gissen.

aflevering 28 van FC Emmen Rood Wit. Darfalou speelde sinds zijn komst alleen een half uurtje in het uitduel tegen RKC. "Het is een vervelende blessure, helemaal omdat je niet exact weet wanneer je weer het maximale kunt geven. Doe je dat te vroeg, dan bestaat de kans op een terugslag of verergering van de kwetsuur. Daarnaast werd ik de afgelopen weken ook nog twee keer ziek. Dat hielp ook niet mee." "Dat is aan de trainer uiteraard. Ik denk dat ik een rol kan spelen als invaller in ieder geval", aldus de 29-jarige aanvaller in. Darfalou speelde sinds zijn komst alleen een half uurtje in het uitduel tegen RKC. "Het is een vervelende blessure, helemaal omdat je niet exact weet wanneer je weer het maximale kunt geven. Doe je dat te vroeg, dan bestaat de kans op een terugslag of verergering van de kwetsuur. Daarnaast werd ik de afgelopen weken ook nog twee keer ziek. Dat hielp ook niet mee."

'Iedereen kent ons programma'

De aanstaande terugkeer van Darfalou is voor Dick Lukkien geen overbodige luxe, nu de allesbeslissende weken van het seizoen aanbreken: nog acht finales te gaan en dan zit het seizoen erop. De huidige zestiende plaats betekent aan het einde van de rit nacompetitie. Het gat naar de twee directe degradatieplekken bedraagt respectievelijk vier punten (FC Groningen) en vijf punten (met Cambuur), terwijl de afstand tot de veilige plek in de eredivisie twee punten is (Excelsior). "De komende twee duels, tegen Cambuur en NEC, zijn heel belangrijk", laat Mark Diemers weten. "Iedereen kent ons programma van de laatste weken. Dat liegt er niet om, al denk ik dat we ook dan best in staat zijn om de nodige punten te halen."

'Je probeert wat extra druk op mijn schouders te leggen, merk ik'

In de overlevingsstrijd is het noodzaak om zowel heel klinisch in de aanval als in de verdediging te zijn. Wat dat laatste betreft is het prettig voor Lukkien dat Lorenzo Burnet en Jeroen Veldmate hersteld zijn van hun blessures. Voor de zakelijke afronding zijn de ogen dit seizoen vooral gericht op Ole Romeny, die zeven keer scoorde. De teller van Richairo Zivkovic staat op drie. Met de steeds fitter wordende Danny Hoesen en Oussama Darfalou, die beide het net nog niet vonden, moet er aanvallend meer in het vat zitten. "Je probeert een beetje druk op mijn schouders te leggen merk ik", lacht de oud-speler van Vitesse, VVV en PEC Zwolle. "We moeten het met z'n allen doen, al vind ik óók dat ik met mijn kwaliteiten het elftal kan helpen aan doelpunten en een soort agressiviteit in de vijandelijke zestien."

'Het zal stormen. Zij moeten, want anders is het over en uit'