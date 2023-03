Uitnodiging voor onverstoorbare Luchies: 'Dit is nog maar het begin'

HANDBAL - Door de week leeft jeugdinternational Daphne Luchies (18) op een klein kamertje op Papendal om heel veel trainingsuren op de HandbalAcademie te maken. Het heeft de Klazienaveense een uitnodiging voor het 'grote' Oranje opgeleverd.

Sinds haar vijftiende is Luchies al van zondagavond tot en met donderdag in het spelershotel op Papendal te vinden. "Het is niet groot, maar dat hoeft ook niet. Ik ben heel veel aan het trainen", klinkt het stellig over haar woonruimte.

Luchies is gefocust. Op haar veertiende was ze al belangrijk voor E&O in de eerste divisie. Via eredivisionist Kwiek is ze bij het Amsterdamse VOC terechtgekomen. "Daphne is een groot handbaltalent", beaamt Ricardo Clarijs. Hij is asisstent-bondscoach en de trainer van Luchies op de HandbalAcademie. "Ze is stoïcijns en bezig met haar doelen. Al vanaf jonge leeftijd."

Beste trainingsaanbod