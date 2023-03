FC Emmen stuurt 12 ontslagbrieven, opties El Messaoudi, Vlak en Van Dorp gelicht

VOETBAL - FC Emmen heeft twaalf spelers een - formele - ontslagbrief gestuurd. Die brief moeten spelers met een aflopend contract voor 1 april in de brievenbus krijgen. Tenminste, als het niet zeker is of een betaaldvoetbalclub met de betreffende speler(s) door wil in het nieuwe seizoen. Anders wordt een aflopend contract namelijk automatisch met een jaar verlengd, onder dezelfde voorwaarden.

Jeff Hardeveld, Jeroen Veldmate, Richairo ivkovi , Jasin Assehnoun, Ben Scholte, Danny Hoesen, Azzeddine Toufiqui, Arnaud Luzayadio, Mart Lieder, Mickey van der Hart, Metehan Güçlü en Lentini Caciano hebben die formele opzegging ontvangen. FC Emmen-technisch manager Mike Willems: "Dat wil echter niet zeggen dat deze spelers per se moeten vertrekken. Wellicht zullen we met sommige spelers nog om tafel gaan over een nieuwe verbintenis."

Daarnaast lopen de huurovereenkomsten Mark Diemers, Mohamed Bouchouari en Jeremy Antonisse af.

Opties gelicht

De opties in de contracten van Jari Vlak, Ahmed El Messaoudi en Kyan van Dorp zijn gelicht. Zij liggen nu tot respectievelijk 2025, 2024 en 2024 vast. Daarnaast is de Drentse club in gesprek met Julius Dirksen, Ole Romeny en Keziah Veendorp over een nieuwe verbintenis. De onderhandelingen met Dirksen zijn in een vergevorderd stadium.

Lorenzo Burnet heeft een optie in zijn aflopende contract die automatisch wordt gelicht bij het spelen van een bepaald aantal wedstrijden.

Doorlopend contract