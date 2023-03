Clubicoon René Grummel vertrekt als hoofd opleidingen FC Emmen, Nico Haak opvolger

VOETBAL - René Grummel stopt na dit seizoen als hoofd jeugdopleiding en keert terug naar het onderwijs voor een maatschappelijke carrière. Nico Haak, de huidige trainer van FC Emmen Onder 21 en hoofd jeugdscouting, wordt de nieuwe hoofd jeugdopleiding van FC Emmen.

Grummel, die tussen 1991 en 2000 in totaal maar liefst 266 officiële wedstrijden speelde voor FC Emmen, is een echt clubicoon. In zijn actieve jaren was hij meerdere malen dichtbij promotie naar de eredivisie. Iets wat hem wel lukte als assistent van Dick Lukkien in het seizoen 2017/2018. Sinds 2017 was Grummel deels actief als hoofd jeugdopleiding en vanaf de zomer van 2020 fulltime.

Fundament

"Ik heb mijn werk al die jaren met veel plezier gedaan en mooie dingen meegemaakt met als hoogtepunten natuurlijk de promotie naar de Eredivisie en de seizoenen in de Eredivisie. Bij de jeugd heb ik genoten van het samenwerken met alle trainers en vrijwilligers en van onderaf alles opgebouwd; er ligt nu een goed fundament voor mijn opvolger", aldus Grummel.

"Ik twijfelde al langer of ik ooit nog terug zou gaan naar het onderwijs", vervolgt Grummel. "Nu de kans zich voordeed vind ik het daar ook de tijd voor; ik ben 54 en nu kan ik nog die overstap maken. En aangezien het steeds lastiger zal worden terug te keren in het onderwijs is dit het juiste moment.

Nico Haak

Mike Willems, technisch manager van FC Emmen heeft lovende woorden over Grummel. "Hij heeft in al die jaren echt iets moois neergezet bij de club en daar zijn we hem erg dankbaar voor. We willen hier de komende jaren op verder bouwen om de aansluiting met het eerste elftal te verbeteren."

Nico Haak, de huidige trainer van FC Emmen Onder 21, zal de opvolger van Grummel worden. Momenteel heeft Haak een contract tot de zomer van 2025 bij de club, die datum verandert ondanks deze nieuwe functie niet. "We zijn ervan overtuigd dat Nico de kwaliteiten heeft om de taken van René over te nemen en aan de slag kan met de mooie uitdaging die er voor de jeugdopleiding ligt. Ik ben blij dat we de kwaliteit en mogelijkheid intern hebben om dit op te lossen", aldus Willems.