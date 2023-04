Treffer in blessuretijd velt HZVV, degradatie hangt in de lucht

VOETBAL - Een frommelgoal uit een corner in blessuretijd deed HZVV de das om tegen de nummer 2 van de 4e divisie, AVV Swift. De Hoogeveners kwamen nog terug van een 2-0 achterstand, maar keren toch zonder punten huiswaarts.

Met nog zes wedstrijden op het programma staat HZVV een enorme klus te wachten om degradatie te voorkomen. De ploeg van trainers Harold Brunsting en Jaap Scholing staat laatste met 18 punten. Het gat naar de nacompetitieplekken is vijf punten en rechtstreekse handhaving lijkt al te ver weg te zijn. Daarvoor moeten ze in de slotfase acht punten overbruggen naar de nummer 12, CSV Apeldoorn.

Snelle achterstand

Het duurde iets meer dan een minuut voordat de thuisploeg op voorsprong stond. Een verdediger van HZVV dook knullig onder een hoge bal door, waardoor Swift zeeën van ruimte had om de bal voor te geven. Fidel Yilmaz kopte de bal onder HZVV-keeper Rodney Rosink door, 1-0.

Nog binnen tien minuten maakte de thuisploeg al de 2-0. Nu kwam de voorzet van de rechterkant en Daan Driever vloog naar de bal om de tweede voor de Amsterdammers binnen te koppen.

Aansluitingstreffer

Drie minuten later vond HZVV toch weer de aansluiting, en hoe. Halverwege de helft van Swift legde Jan Hup aan voor een vrije trap. Tegen alle verwachtingen in gaf hij geen voorzet, maar schoot hij de bal rechtstreeks op doel. De keeper van Swift kwam te laat en moest de bal uit het net vissen, 2-1.

Niet veel later kregen de Hoogeveeners een kans op langszij te komen. De snelle Kelly Joao stoomde op aan de rechterkant en gaf de bal voor op Jesse van Dalen, die de bal met een halve volley hoog boven het doel zag eindigen. In de stromende regen leek Swift de voorsprong weer uit de breiden naar twee vanuit een corner, maar met een reflex hield keeper Rodney Rosink de bal uit het doel.

In de tweede helft bleef Swift de bovenliggende ploeg, maar HZVV loerde op de counter. In de 68e minuut viel de bal een keer goed voor Kelly Joao, die achter de Amsterdamse defensie weg. Een-op-een met de keeper bleef hij koel en schoof hij de gelijkmaker strak in de verre hoek, 2-2.

Domper

De wedstijd ging een zenuwachtig slot tegemoet, waarbij HZVV vocht om het gelijkspel vast te houden en Swift was op zoek naar de winnende treffer. De betere kansen waren in deze fase voor de thuisploeg. In de blessuretijd mocht Swift nog eens aanleggen voor een corner en vanuit de kluts maakten de Amsterdammers toch nog 3-2. Het is voor HZVV niet de eerste keer dit seizoen dat ze in de laatste minuten van de wedstrijd een resultaat uit handen laten glippen.