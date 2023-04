DZOH boekt belangrijke zege in roerige week, Noordscheschut blijft in kielzog

VOETBAL - DZOH nam deze week afscheid van trainer Marc van Meel, die vanwege gezondheidsredenen zijn taken als hoofdcoach tijdelijk niet kon invullen. Tot grote onrust op het voetbalveld leidde dit niet, want met het interim-trainersduo Roy Stroeve en Berry Hoogeveen won de ploeg thuis met 3-1 van SVI uit Zwolle.

"Ik kreeg donderdagavond te horen dat wij het stokje zouden overnemen", vertelt Stroeve. Hij is geen onbekende voor de club, want vorig jaar stapte hij, samen met Hoogeveen, ook al in als interim-trainer van DZOH. Toen was de samenwerking succesvol, want de Emmenaren promoveerden vorig seizoen naar de 1e klasse. En het doel voor Stroeve en Hoogeveen is dit seizoen duidelijk. "In de 1e klasse blijven."

In de eerste helft was DZOH de ploeg die het spel uitmaakte. Al na drie minuten maakte Youri Keen de openingstreffer en niet veel later verdubbelde Joel Zweerink de score. "We hadden voor rust eigenlijk 3-0 of 4-0 moeten maken en de wedstrijd moeten beslissen", vindt Stroeve. Zijn ploeg verzuimde echter om dit in de eerste helft te doen.

Gekanteld

Het spelbeeld was in de tweede helft volledig gekanteld. "Zij hadden in de rust vier keer gewisseld", zegt Stroeve. SVI is een van de ploegen die strijdt tegen degradatie en volgens Stroeve was deze wedstrijd voor hun gevoel ook de laatste strohalm.

Door het veldoverwicht maakten de bezoekers een kwartier voor tijd de 2-1 en hadden ze op basis van de tweede helft ook recht op meer gehad. Maar Joel Zweerink besliste de wedstrijd in de slotminuten in het voordeel van DZOH, dat met drie punten het veld afstapte.

