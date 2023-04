ACV grijpt de macht in Derde Divisie na winst in Veenendaal

VOETBAL - Vooral niet verliezen. Dat leek lange tijd de strategie van ACV in Veenendaal in de strijd om de alleenheerschappij in de Derde Divisie. GVVV begon sterk, had in het eerste kwart misschien ook wel een goal verdiend, maar zakte daarna ver terug. In een tijdsbestek van vijf minuten beslisten de Assenaren het duel na rust, al werd het vlak voor tijd toch nog spannend: 1-2.

Door de zege is ACV alleen koploper in de Derde Divisie, met 56 punten uit 27 duels. GVVV volgt op drie punten, terwijl de nieuwe nummer 3 (SteDoCo) zeven punten minder heeft dan de formatie van Ruud Jalving, die inmiddels al achttien wedstrijden op rij ongeslagen is.

GVVV sterker, geen treffers

GVVV startte dus sterk en kreeg binnen een tijdsbestek van een kwartier drie kansen op de openingstreffer. De eerste werd ingeleid door Justin Mulder, die op eigen helft de bal knullig inleverde. Byron Burgering bereikte centrumspits Quincy Veenhof, maar die kopte over de goal van Enver Spijodic. Ook de tweede kans was voor Veenhof, al was dat vooral een prachtige poging van afstand. De lat voorkwam de 1-0. Daarna kroop Spijodic, door twee keer heel matig timen, door het oog van de naald. Met name bij de tweede misser kwam de doelman (en heel ACV) goed weg, want de poging van oud-prof Barry Maguire werd van de lijn gekopt door Luka Prljic. Pas na een half uur kregen de gasten de eerste kansen. Eerst zag Steyn Strijker zijn inzet gekeerd worden door Jan van Willige, waarna de GVVV-doelman ook geweldig redde op de rebound van Gijs Jasper.

Grevink en Zwikstra, met dank aan Strijker

Nadat Grevink, samen met Zwikstra, kort na rust de bal niet over de doellijn kreeg en vlak daarna ook GVVV een bal van de doellijn gehaald zag worden (overigens in buitenspelpositie) sloeg ACV keihard toe. In een tijdsbestek van vijf minuten schoten Grevink en Zwiksta, beide met hun linkerbeen, de gasten naar 0-2. Een belangrijke rol in die fase was weggelegd voor Steyn Strijker, die cruciale duels won op het middenveld en ACV daarmee bij de hand nam.