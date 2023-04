Luister hier live naar SC Cambuur - FC Emmen

Hoe komt FC Emmen uit de interlandbreak en lukt het om punten te pakken tegen SC Cambuur? Voor het eerst ooit in de eredivisie speelt FC Emmen uit in Leeuwarden.

Begin januari kwam SC Cambuur op bezoek in Emmen. Die wedstrijd eindigde in een bloedeloze nul tegen nul. Het gat tussen de twee ploegen is voor aanvang van de wedstrijd vijf punten. Met zestien punten staan de Friezen onderaan in de eredivisie. De Drenten staan met 21 punten twee plekken hoger.