Elim doet goede zaken in degradatiekraker tegen FC Meppel

VOETBAL - SC Elim deed vanmiddag uitstekende zaken in de degradatiekraker tegen FC Meppel. In eigen huis won de ploeg van trainer Erwin Sikkens met 3-1 van de Meppelers.

Elim was sterker in de eerste helft en kreeg de betere kansen, maar pas in de 36e minuut kwam de thuisclub op voorsprong. Meppel-doelman Erik Kampherbeek had geen antwoord op het afstandsschot van Daymen Doldersum.