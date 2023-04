Hoogeveen verpest jubileum van koploper ZZVV: 1-4

VOETBAL - De derby in de Derde Klasse D tussen jubilaris ZZVV uit Zuidwolde en VV Hoogeveen is een prooi geworden voor de gasten. In de tweede helft sloeg de ploeg uit Hoogeveen toe: 1-4.

Ter ere van het 60-jarige bestaan van ZZVV werd het duel op 1 april in Zuidwolde gespeeld en ook om 17.00 uur. De koploper had voorafgaand aan de wedstrijd vijf punten voorsprong op nummer twee FC Klazienaveen, maar wist dat die ploeg eerder op de middag had verloren van FC Zuidlaren. VV Hoogeveen was de nummer drie met 35 punten, vier punten minder dan Klazienaveen.

Vuurwerk

Bij de opkomst konden de spelers rekenen op vuurwerk, want de wedstrijd is natuurlijk een derby en daarom speciaal voor de spelers en toeschouwers. De beginfase was voor ZZVV, maar een schot van Wouter Marinus uit de draai ging naast. Na een aantal andere pogingen die naast gingen, leek Hoogeveen te scoren, maar de inzet van Kevin Kerssies ging naast.

De eerste helft leek in 0-0 te eindigen, totdat Nick Vredenborg vlak voor rust scoorde uit een indraaiende vrije trap. Hij kreeg er net zijn voet tegenaan en Hoogeveen-keeper Raymon Slot was geklopt, 1-0.

Hoogeveen komt terug in tweede helft

Hoogeveen kwam met vernieuwde energie uit de kleedkamer en scoorde al gauw de 1-1 vanuit een corner van Eduard Kobes die hem binnenkopte. Hoogeveen werd sterker en scoorde even later de verdiende treffer via clubtopscorer Kevin Kerssies, die zijn totaal naar 15 opkrikte, 1-2.

ZZVV ging daarna in de aanval en kreeg ook een aantal kansjes. Onder meer een mooie, mislukte halve omhaal van Tom Buijtendorp. Uit een counter wist Dylano Wolters er 1-3 te maken. Feestvarken ZZVV wist toen al dat het zijn jubileum niet met een overwinning ging opluisteren, maar werd helemaal in rouw gedompeld toen invaller Sander van Veen er 1-4 maakte.