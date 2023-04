Sudosa-Desto nog steeds zonder zege in kampioensgroep

VOLLEYBAL - Het wil nog niet vlotten bij Sudosa-Desto in de kampioensgroep van de eredivisie. Ook de achtste wedstrijd wisten de dames niet te winnen. Zwolle was met 3-1 (25-20, 17-25, 25-8 en 25-20) te sterk.

Tot 5-5 ging het in de eerste set gelijk op, maar Zwolle wist vanaf dat moment een gaatje te slaan van vier punten (9-5). Sudosa-Desto vocht zich terug in deze set en kwam bij 15-16 zelfs op voorsprong. De thuisploeg wist echter een extra versnelling te vinden en won de set uiteindelijk met 25-20.

Het scoreverloop in de tweede set was bijna identiek aan de eerste. Nu was het Zwolle dat bij 15-14 een voorsprong had, maar een sterke opslagbeurt van Suzanne Benninga leverde zes Asser punten op rij op (15-20). En het was niet voor het eerst dat Benninga belangrijk was dit seizoen met haar opslag. "Niemand in de Eredivisie serveert zoals zij", vertelt trainer Erwin Sikkema. De ploeg van trainers Mark Afman en Erwin Sikkema hield het hoofd koel in het slot van de set en won deze met 17-25.

Dramatische set

Zo goed als de tweede set verliep, zo dramatisch was de derde. Sudosa-Desto was onherkenbaar en het lukte niet om de bal binnen de lijnen tegen de grond op de helft van de tegenstander te slaan, iets dat ook Sikkema onderstreept. "We waren niet eens slecht, maar we scoren niet. Ik heb daar niet echt een verklaring voor." Vanaf een 14-1 voorsprong voor Zwolle gaven de Assenaren nog een beetje weerstand. Maar de set ging met 25-8 naar de thuisploeg.

Sudosa-Desto herpakte zich in de vierde set en kon tot 12-12 goed meekomen met Zwolle. Net als in de eerste set lukte de thuisploeg om uit een ander vaatje te tappen en bij 25-20 was de wedstrijd beslist.

Het doel van Sudosa-Desto in de kampioensgroep is om ervaring op te doen en te leren van het hoogste niveau in Nederland. "De Eredivisie moet een feestje voor ons zijn. We maken echt stappen, ook in deze kampioensgroep", zegt Sikkema. Waar zijn ploeg in de eerste wedstrijden moeilijk met het niveau van de tegenstanders mee kon komen, ziet hij zijn ploeg steeds vaker een set pakken, ook vandaag weer.

Nog twee kansen