FC Emmen glorieuze winnaar in degradatiekraker

Het venijn zat hem dus in de staart, maar daarvoor gebeurde er ook genoeg. In de eerste helft was Emmen de bovenliggende partij, maar werden grote kansen (twee keer Romeny, Zivkovic en Veendorp) niet verzilverd. Romeny kreeg de bal een meter voor de doellijn niet tegen de touwen, terwijl Veendorp vanaf zo'n zestien meter de bal tegen de binnenkant van de paal zag gaan. Aan de andere kant ontsnapte Emmen bij een enorme kans voor Cambuur-spits Björn Johnsen, die de bal in het lege doel dacht te tikken (hij was Mickey van der Hart al voorbij) maar rekende totaal niet op de geweldige sliding van Miguel Araujo.