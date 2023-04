Dames E&O blijven in de race voor promotie naar de Eredivisie

HANDBAL - Werp je een blik op de ranglijst van de Eerste Divisie, dan verwacht je niet dat E&O, dat momenteel vijfde staat, nog in de race is voor promotie naar de Eredivisie. Maar doordat twee, en misschien wel drie, ploegen niet kunnen promoveren, lijken E&O en MHV'81 uit Mill de voornaamste kandidaten te zijn.

Vanavond had de formatie van trainer Henrik Bergholt weinig moeite met het tweede team van Quintus (het eerste team komt uit in de Eredivisie). De dames wonnen ruim met 33-22 en verstevigen daarmee de vijfde plaats op de ranglijst. De achterstand op MHV'81 is twee punten.