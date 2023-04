Programma zondagvoetbal

In de 4e divisie A kwam Alcides gisteravond al in actie. In Meppel zal niet met veel plezier aan de wedstrijd tegen Be Quick 1887 worden teruggedacht. In eigen huis verloor Alcides met 0-5. Vanmiddag spelen Hoogeveen en VKW nog hun wedstrijd. Hoogeveen gaat op bezoek bij Rohda Raalte en VKW ontvangt Purmersteijn.