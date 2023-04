Achilles 1894 en LTC halen uit, Drenthina krijgt opnieuw tik

VOETBAL - In de zaterdag 2e klasse L lijkt Drenthina af te haken in de titelstrijd. De formatie van trainer Robert Oosting verloor voor de tweede keer op rij en staat met nog zeven duels te spelen vijf punten onder de twee koplopers: Achilles 1894 en Velocitas 1897. De twee 'oudjes' maakten geen fout.

Achilles 1894 was met 6-0 veel te sterk voor middenmoter Be Quick Dokkum. Grote man bij de roodhemden was Ferdi Hidding. De snelle aanvaller maakte vier treffers, waarmee hij zijn seizoenstotaal op 14 treffers brengt. Remy Klaassens (al goed voor 13 treffers dit seizoen) en Nando Frans waren de andere doelpuntenmakers voor de ploeg van trainer René Wollerich.

De strijd tegen degradatie en dan met name de strijd om de nacompetitie te ontlopen is en blijft ontzettend spannend in deze 2e klasse L. De nummers 9, 10 en 11 moeten via de nacompetitie het vege lijf zien te redden. De nummer 9 (Zuidhorn) heeft op dit moment 25 punten, met nog zes duels te spelen. LTC staat 8e, met evenveel punten, terwijl Drenthina maar vijf punten meer heeft dan Zuidhorn en LTC (weliswaar wel met een duel minder op de teller). Negen ploegen vechten dus eigenlijk tegen een plek in de play-outs.