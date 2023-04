Matchwinner Veldmate na goal in roes naar leeg uitvak: 'Weet ook niet wat ik deed'

VOETBAL - "Deze is wel heel lekker ja." FC Emmen-captain Jeroen Veldmate heeft ruim drie kwartier na zijn winnende treffer in Leeuwarden nog altijd een lach op zijn gezicht. Hij gaat van interview naar interview en overal vertelt hij hetzelfde verhaal. Dat alles precies goed moet vallen bij zo'n standaardsituatie. Meestal gaat er iets verkeerd, is de voorzet niet goed of is de loopactie net te vroeg. Dit keer niet. "Dit was perfectie!"