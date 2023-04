Mark Diemers hoopt vandaag op hulp oude club: 'Nao veure Fortuna'

VOETBAL - Mark Diemers vond dat Emmen gisteravond als collectief de overwinning naar zich toetrok in de degradatiekraker tegen Cambuur. "Er kwam een soort winnaarsmentaliteit in de ploeg nadat we op achterstand kwamen", aldus de man van de assist op de winnende goal van Jeroen Veldmate.

"Ik had al zeker op tien of meer assists kunnen staan dit seizoen. Ook in de eerste helft legde ik 'm wel aardig neer voor Ole, maar helaas scoorde hij niet. Maar al met al ben ik heel blij met het resultaat, niet in de laatste plaats voor de trainer. We hebben toch een onrustig weekje gehad, maar iedereen heeft kunnen zien dat het ons als groep weinig heeft gedaan, althans we hebben denk ik laten zien dat we vol achter de trainer staan."