Voor het eerst sinds september verliest Hoogeveen weer eens een wedstrijd

VOETBAL - VV Hoogeveen verliest de uitwedstrijd tegen Rohda Raalte met 3-2, maar blijft wel koploper in de Vierde Divisie. Concurrent HBS speelde gelijk tegen De Zouaven, en dus is de ploeg van trainer Nico Haak nog steeds nummer één met 47 punten.

Het was lang geleden dat Hoogeveen voor het laatst verloor. Wat heet: 23 wedstrijden (beker en competitie) was de ploeg van trainer Nico Haak ongeslagen. De laaste nederlaag was van 18 september tegen VOC. De nederlaag kwam - volgens trainer Nico Haak - op een bijzondere manier tot stand. "De trainer van Rohda Raalte zei zelf dat we ze de eerste 35 minuten alle hoeken van het veld hebben laten zien. Het is een wonder dat we toen niet hebben gescoord."

Hoogeveen geeft het in tweede helft uit handen

Er leek geen vuiltje aan de hand toen Alex Blekkink de 0-1 maakte. "Daarna was er ook niets aan de hand, want het spel speelde zich voornamelijk op het middenveld af. Maar door een enorme fout in de opbouw, maakte zij toch gelijk." Kevin Peppels schoot de bal bijna vanaf de middenlijn in het doel. Daarna werd het 2-1 en 3-1 door Kevin Peppels en Julian van Hoogstraten.

Loius Vijfhuizen bracht de spanning nog terug in de wedstrijd. "In de slotfase zag de scheidsrechter een handsbal over het hoofd. Daar hadden we echt een penalty voor moeten krijgen", aldus Haak. Maar Hoogeveen bleef dus puntloos. Haak: "Maar we hebben het verlies aan onszelf te wijten."