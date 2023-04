VKW verliest van Purmersteijn: 0-2

Want VKW had in de eerste helft zeker kansen om de score te openen. Eerst kreeg Anjo Willems een grote mogelijkheid, daarna had Jonas Nijland de treffer op zijn schoen, maar de bal ging er niet in. Uit een corner kopte Purmersteijn wel raak. Timo Polman kopte raak in de 26ste minuut.

Mindere tweede helft

In de tweede helft was het niveau minder. "We konden het goede niveau niet volhouden", aldus Van Bolhuis. "Toch werd het in de 79ste minuut 0-2 via opnieuw Timo Polman. "We laten steeds meer zien dat we het niveau hebben voor de Vierde Divisie, maar op bepaalde momenten geven we niet thuis, bijvoorbeeld op het gebied van het benutten van de kansen.

Door de nederlaag blijft VKW hekkensluiter met dertien punten, maar Van Bolhuis weigert om de handdoek in de ring te gooien. "Het is niet alleen theoretisch mogelijk maar het verschil met Velsen is maar vijf punten, en dus zeker nog overbrugbaar."